Суд Тюменской области взыскал с девятилетней девочки долги умершей матери

Казанский районный суд Тюменской области взыскал с девочки 2017 года рождения задолженность по кредитам ее умершей матери. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

Мама девочки — Кристина К.— взяла три кредита в Уралсибе, Сбербанке, и Совкомбанке в 2023 и 2024 годах. В декабре 2024-го она умерла. Банки обратились с иском к потенциальным наследникам.

Родители женщины отказались от наследства в пользу внучки и попросили рассмотреть дело без их участия. Девочка оказалась единственной наследницей. Законный представитель несовершеннолетней дочери наследодателя — ее отец Александр К.— исковые требования признал.

Общая стоимость унаследованного имущества составила 171,1 тыс. руб. Общий размер задолженности по кредитным договорам составил 365,7 тыс. руб. Суд удовлетворил требования банков не полностью, взыскав лишь стоимость наследства. Чуть больше 87 тыс. руб. получил «Уралсиб», 58 тыс. руб.— Сбербанк, 26 тыс. руб.— Совкомбанк.