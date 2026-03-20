Т1 собрал ритейл-решения в единую экосистему «Тиллиум»

ИТ-холдинг Т1 представил ПАК «Тиллиум» — комплекс программно-аппаратных решений для автоматизации розничной торговли. Решения объединяют ПО, оборудование и сервисы. Они ориентированы на сети из разных сегментов ретейла: от продуктового и HoReCa до АЗС и магазинов нон-фуд (магазинов с непродовольственными товарами, такими как бытовая химия, косметика, одежда, обувь, электроника, игрушки, товары для дома и строительства и пр.)

В линейку вошли программные продукты «Тиллиум.Касса», «Тиллиум.КСО» (кассы самообслуживания), «Тиллиум.Менеджер» для централизованного управления кассовой инфраструктурой, а также специализированное решение для сетей АЗС (Тиллиум.АЗС). Также представлен сервис распознавания на базе компьютерного зрения: «умные весы» («Тиллиум.Весы») распознают товар за 0,2 сек с точностью 99%, а специализированные КСО с «Тиллиум.Ресто» идентифицируют блюда на подносе и мгновенно формируют чек без участия кассира.

Все программные продукты разработаны в РФ силами разработчиков ИТ-холдинга Т1 и включены в реестр Минцифры. Архитектура решений позволяет внедрять продукты как в комплексе, так и по отдельности: начать можно с интеграции отдельных программ, постепенно обновляя оборудование и предлагая дополнительные сервисы. Такой подход, как сообщается в пресс-релизе T1, снижает первоначальные инвестиции и упрощает масштабирование по мере роста сети.

Среди важных функций — автоматизация проверки возраста 18+ на кассах самообслуживания, в том числе с использование биометрических технологий. В компании подсчитали, что технология сокращает стоимость вмешательства сотрудника более чем вдвое: с 6 до 2,5 руб. за операцию. Это снижает риски потери алкогольной лицензии, увеличивает скорость обслуживания и повышает лояльность покупателей.