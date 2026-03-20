Правительство внесло в Госдуму соглашение о военном сотрудничестве с Никарагуа

Правительство направило в Госдуму на ратификацию межправительственное соглашение о военном сотрудничестве с Никарагуа. Документ размещен в электронной базе парламента. Подписание состоялось в Москве 22 сентября 2025 года.

Соглашение включает 16 статей. Документ предусматривает обмен опытом и информацией в военно-технической сфере, проведение учений и боевую подготовку войск. Срок действия составляет 5 лет с автоматическим продлением на тот же период, если стороны не уведомят о разрыве договора не позднее чем за 6 месяцев до истечения срока.

Текст соглашения между Россией и Никарагуа был опубликован еще в конце ноября 2024 года. В пояснительной записке законопроекта о ратификации указано, что соглашение усилит взаимодействие двух стран в военной области и закрепит цели, направления и формы сотрудничества.