Суд наказал болельщика «Крыльев Советов» за показ татуировки с матом

Кировский районный суд Самары назначил местному жителю сутки административного ареста, а также запрет на посещение официальных спортивных соревнований сроком на один год. Мужчина, являющийся болельщиком «Крыльев Советов», во время матча Кубка России по футболу с московским «Локомотивом» демонстрировал татуировку с нецензурной лексикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На просьбы сотрудников полиции надеть майку самарец не реагировал, при этом выкрикивая оскорбления в адрес полиции. Во время вывода фаната с трибун он оказал физическое сопротивление, повторно выкрикивая оскорбления в адрес стражей порядка. Позже в отношении него составили административный протокол по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ.

Во время заседания суда болельщик «Крыльев Советов» раскаялся и пообещал удалить татуировку.

Андрей Сазонов