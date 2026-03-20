В последнем матче «регулярки» «Салават Юлаев» выиграл у «Сочи»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» из Уфы в 68-м матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги выиграл у клуба «Сочи». Матч на льду «Уфа-Арены» закончился со счетом 2:1.

Форвард "Салавата Юлаева" за 59 матчей регулярного чемпионата КХЛ набрал 42 очка (15 голов и 26 голевых передач)

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Форвард "Салавата Юлаева" за 59 матчей регулярного чемпионата КХЛ набрал 42 очка (15 голов и 26 голевых передач)

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов внес изменения в состав, решившись на ротацию: не сыграли Шелдон Ремпал, Джек Родуолд, Девин Броссо, Владислав Ефремов. Зато на лед вышли игроки, редко получающие практику: нападающие Артур Фаизов, Николай Хворов; впервые в карьере сыграл в КХЛ 23-летний защитник Виталий Будницкий. Место в воротах занял Илья Коновалов.

Первый гол забили «юлаевцы». На пятой минуте забросил форвард Александр Жаровский с передач Данила Алалыкина и Егора Сучкова.

Второй период прошел без голов.

На четвертой минуте третьего периода нападающий «Сочи» Рафаэль Бикмуллин сравнял счет. Гости играли в большинстве. Ассистентами стали Дмитрий Кагарлицкий и Василий Мачулин. Однако за три минуты до конца третьего периода «сочинцы» оказались в меньшинстве. Численное преимущество немногим больше чем за минуту до сирены реализовал нападающий Александр Хохлачев, голевые пасы — у Ярослава Цулыгина и Артема Пименова: 2:1.

«Салават Юлаев» за регулярный чемпионат набрал 78 очков, заняв пятое место в Восточной конференции. Это самая низкая позиция команды с сезона 2019/2020, когда башкирский клуб закончил «регулярку» на шестой строчке. В прошлом году уфимцы закончили первенство на втором месте, а в плей-офф дошли до полуфинала.

Идэль Гумеров