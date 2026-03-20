Израиль хочет спуститься с небес на землю

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что совместная американо-израильская операция против Ирана, которая с 28 февраля ведется с моря и с воздуха, нуждается в «сухопутной компоненте». Для этого есть множество вариантов, подчеркнул глава правительства, однако не стал их раскрывать. О необходимости наземной операции Нетаньяху высказывается публично впервые. На этом фоне появились сообщения, что американское командование ускорило переброску на Ближний Восток дополнительного военного контингента, который может быть задействован в создании на иранской территории постоянных плацдармов, в том числе для обеспечения безопасности важного морского маршрута — Ормузского пролива.

О необходимости наземной операции в Иране Биньямин Нетаньяху впервые заявил вечером 19 марта. «Вы можете делать множество вещей с воздуха, и мы это делаем, но необходима и сухопутная компонента,— выразил уверенность глава правительства, комментируя израильскую операцию "Львиный рык" (в американской версии — "Эпическая ярость").— Для наземной составляющей существует множество возможностей, и я возьму на себя смелость не рассказывать обо всех из них».

Как напомнил премьер, у Израиля в текущей военной кампании есть три цели.

«Во-первых, это устранение ядерной угрозы,— сказал господин Нетаньяху, добавив, однако, что на сегодня Иран лишен возможности обогащать уран.— Во-вторых, это устранение угрозы со стороны баллистических ракет. Причем обе эти угрозы должны быть нейтрализованы до того, как они уйдут глубоко под землю и станут неуязвимыми для воздушных атак. И в-третьих, это создание условий для того, чтобы иранский народ смог обрести свободу, смог контролировать свою судьбу».

Тегеран, по израильским оценкам, уже терпит «сокрушительное поражение» на поле боя. «Ракетный и беспилотный арсенал значительно деградирует и будет уничтожен,— отметил господин Нетаньяху.— Сотни их пусковых установок уничтожены, их запасы ракет сильно пострадали, как и отрасли, которые их производят. Противовоздушная оборона Ирана выведена из строя. А их военно-морской флот лежит на дне моря».

Спустя несколько часов после выступления господина Нетаньяху Иран, впрочем, продемонстрировал, что у него еще не все потеряно, инициировав волну ударов по израильской территории. Они продолжались до поздней ночи и привели к срабатыванию сирен в ряде районов страны, в том числе в Иерусалиме, где и состоялось выступление премьера. А днем 20 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о новой серии ответных нападений, в том числе с прицелом на американские военные объекты на Ближнем Востоке. «В ходе этой волны были точно поражены — с использованием баллистических ракет средней дальности на твердом и жидком топливе — база США Али ас-Салем (территория Кувейта.— “Ъ”), командование беспилотной авиации и космических сил, ангары технического обслуживания самолетов, склады оборудования и вертолетной поддержки, а также радары раннего предупреждения ПВО»,— отчитались в Тегеране.

По-видимому, тем самым Иран попытался продемонстрировать сохраняющиеся ракетные возможности. Как заявил 20 марта официальный представитель КСИР Али Мохаммад Наини, ракетная промышленность Ирана «заслуживает высшей оценки» и «даже в условиях военного времени» она продолжает свою работу, несмотря на имеющиеся у Израиля оценки, что ракетное производство в Иране остановилось. Через считанные часы после своего заявления Али Мохаммад Наини был устранен в результате израильского авиаудара.

Между тем, по данным агентства Reuters, Пентагон ускорил переброску дополнительных сил на Ближний Восток.

По разным оценкам, речь идет об отправке еще одного подразделения морской пехоты и нескольких тысяч моряков. Источники Reuters не исключают, что именно эти силы могут быть задействованы для создания постоянных опорных точек «на земле». Во-первых, войска США могут разместить на иранском побережье, чтобы привлечь их к обеспечению безопасности Ормузского пролива — важнейшей транспортной артерии, через которую до войны проходило 25% мирового экспорта нефти. Во-вторых, Белый дом всерьез допускал высадку десанта на иранский остров Харк — небольшую территорию в северной части Персидского залива, через которую проходит основная часть иранского экспорта нефти. В-третьих, США рассматривали отправку сил специального назначения для извлечения остатков высокообогащенного урана, которые находятся под обломками иранских ядерных объектов после 12-дневной войны 2025 года.

В разговоре с “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов пояснил, что армейская разведка и спецслужбы Израиля уже активно действуют в Иране «на земле». «Они проводят точечные ликвидации и устраивают рейды на подземную инфраструктуру, а также наводят авиаудары, которые способствуют перемещению и концентрации иранских силовиков в нужном месте для последующего уничтожения»,— обратил внимание собеседник “Ъ”.

«В условиях иранских ответных ударов накопление сил США и Израиля для проведения более или менее крупной операции довольно затруднительно, потому что в зоне риска могут оказаться средства обеспечения войск и прочее,— рассудил господин Мардасов.— Для гипотетического развертывания контингента тем более необходимо поражение отдельных ракетных расчетов, разбросанных по территории Ирана». С другой стороны, полагает эксперт, слухи о наземной операции могут быть «средством дезинформации для того, чтобы маскировать отдельные операции и держать КСИР и координируемый им "Басидж" (иранское полувоенное ополчение.— “Ъ”) в напряжении».

Между тем президент США Дональд Трамп предпочел навести туман на предмет того, ждать ли региону американского военного подкрепления. «Я никуда не собираюсь отправлять войска»,— сказал глава Белого дома вечером 19 марта, отвечая на вопрос журналиста. Но тут же добавил: «Если бы я это делал, я бы вам об этом, конечно, не сказал».

Нил Кербелов