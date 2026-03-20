Директора УГХ Новоуральска арестовали по обвинению в получении взятки

Новоуральский городской суд заключил под стражу главу управления городским хозяйством (УГХ) Новоуральска (Свердловская область) Андрея Мелкова до 5 мая. Как сообщили «Ъ-Урал» в объединенной пресс-службе судов региона, чиновника обвинили в получении взятки в крупном размере (п. "В" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Директор УГХ был арестован 8 марта, в связи с чем его адвокат направил апелляцию, однако суд оставил ее без изменений.

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Основная задача УГХ Новоуральска — содержание общегородских территорий и объектов, включая леса, зеленые насаждения, дороги, детские площадки, гидротехнические сооружения, аллеи, скверы и бульвары. Учреждение также отвечает за отлов безнадзорных собак и контролирует очистку города, работу общественного транспорта.

Как рассказал источник «Ъ-Урал» в правительстве Свердловской области, на данный момент у властей нет информации «об угрозах для мэра Вячеслава Тюменцева». «Его позитивно оценивают как правительство региона, так и "Росатом"»,— добавил собеседник.

Василий Алексеев