Обвиняемые по делу о хищении средств оборонного завода останутся в СИЗО

Суд оставил решение первой инстанции о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу бизнесменам Андрею Рожкову и Дмитрию Зайцеву, сообщает properm.ru. Как считает следствие, вместе с бывшими топ-менеджерами АО «Пермский завод «Машиностроитель» Виталием Волчеком и Сергеем Мезенцевым похитили не менее 100 млн руб. средств, выделенных предприятию. Деньги были выделены предприятию на поставку оборудования. В итоге контракт был заключен с ООО «Странтроникс», учредителем которой является господин Рожков. При этом компания не имела надлежащего опыта и компетенций для выполнения обязательств. Часть выделенных денег была похищена путем мошенничества и растраты.