В Ульяновске Sollers начала производство сидений для пикапов

Группа Sollers запустила новое производство сидений для пикапов Sollers ST6 (СТ6) и Sollers ST8 (СТ8) на индустриальной площадке УАЗ, сообщила пресс-служба холдинга.

По информации группы компаний, проектная мощность линии составляет до 40 тыс. комплектов сидений в год. Индустриальным партнером проекта выступила компания «Автодом». В Sollers отметили, что конкретную роль «Автодома» в партнерстве не разглашают.

ООО «Автодом» создано и первоначально зарегистрировано в Ульяновске, сейчас адрес регистрации — Москва, хотя производственная площадка в Ульяновске. Владелец — Дмитрий Кондратьев. Компания производит спецавтомобили, в том числе автомобили скорой помощи на базе шасси Sollers Atlant, УАЗ и УАЗ Profi, с локализованным современным производством в Ульяновске.

Линия по производству сидений представляет собой универсальный комплекс, оснащенный электронным оборудованием, которое ведет активный контроль всех технологических процессов. На финальном этапе производства проводится компьютерное тестирование каждого сиденья. Система проверяет корректность затяжки всех креплений и автоматически тестирует электронику: работу обогрева, регулировок и нагревательных элементов. Сборочные рабочие места оснащены специализированным инструментом, станциями паровой обработки обивок, нанесения смазки и контроля геометрии готовых сидений.

В пресс-службе холдинга отмечают, что «гибкость новой линии позволяет выпускать всю гамму модификаций сидений для моделей Sollers ST6 и Sollers ST8». В ближайшее время запланировано расширение модельного ряда изделий для пикапов Sollers ST9 (СТ9).

В проекте задействованы российские поставщики мягких пенных элементов подушек, спинок и подголовников, обивок сидений, нагревательных элементов.

По словам директора по закупкам ПАО «СОЛЛЕРС» Николая Ходосевича, запуск производства сидений — важный шаг, позволяющий развивать собственные компетенции и получать гибкость в управлении модельным рядом.

Напомним, запуск производства пикапов Sollers ST6 и ST8 на площадке автомобильного завода ООО «УАЗ» состоялся 30 января 2025 года. В сентябре 2025 года было запущено к производств модели Sollers ST9.

Сергей Титов, Ульяновск