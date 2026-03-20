В Петербурге число вакансий на подработку в пищепроме выросло в 2,5 раза за год

В Санкт-Петербурге число предложений о подработке в пищевой промышленности по итогам 2025 года выросло в 2,5 раза, а в легкой промышленности — на 21% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авито Подработка».

Чаще всего в городе работодатели искали упаковщиков: количество таких предложений за год увеличилось на 86%. В среднем исполнителям на этих позициях предлагали 26 тыс. рублей в месяц. Также заметно вырос спрос на помощников по хозяйству — на 68%, среднее предлагаемое вознаграждение для них составило 22 тыс. рублей.

Кроме того, в числе профессий с положительной динамикой спроса оказались закройщики, по которым число предложений выросло на 18%, и комплектовщики — плюс 8%. Среднее вознаграждение для них составило 39,5 тыс. рублей и 34 тыс. рублей в месяц соответственно.

Артемий Чулков