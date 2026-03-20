Прокуратура Чувашии направила в суд уголовное дело о пожаре в одном из торгово-развлекательных центров Чебоксар. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики В Чебоксарах направили в суд дело о пожаре в торговом центре

Инцидент произошел 25 октября 2024 года. По версии следствия, 41-летний местный житель при проведении работ с газовой горелкой нарушил требования пожарной безопасности. Это привело к возгоранию и распространению огня внутри фасадной системы здания. Ущерб оценили в 400 тыс. руб.

Жителя Чувашии обвиняют по статье о уничтожении и повреждении имущества по неосторожности. Вину он не признал.

Анна Кайдалова