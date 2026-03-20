Набиуллина сообщила о замедлении потребительского спроса

Оперативные данные начала года фиксируют охлаждение внутреннего спроса — особенно это касается потребительской активности. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Здесь, как мы и ожидали, дополнительно повлиял перенос части крупных покупок на конец прошлого года — люди торопились приобрести необходимое до повышения НДС и утилизационного сбора»,— сказала она.

Опросы предприятий также указывают на сдержанную динамику спроса в I квартале. Наиболее заметное ухудшение оценок зафиксировано в сегменте малого и микробизнеса. «В ближайшие месяцы мы сможем лучше оценить устойчивость и масштаб замедления роста потребления, после того как уйдут эффекты перераспределения покупок во времени»,— сказала госпожа Набиуллина.