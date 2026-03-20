Минприроды Самарской области опровергло информацию, что регион стал антилидером по загрязнению воздуха

В министерстве природных ресурсов и экологии Самарской области сообщают, что в интернете появилась информация, что регион стал «антилидером России по загрязнению воздуха в 2025 году». В ведомстве считают, что такие формулировки «не только не отражают реальную ситуацию, но и вводят в заблуждение, игнорируя науку».

Как уточняют в министерстве, сами по себе цифры выявленных случаев превышения не являются прямым индикатором состояния окружающей среды. Для объективной оценки необходимо учитывать целый комплекс факторов. Сформировать корректную картину могут только специалисты на основе научной методики.

«Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области планомерно расширяет сеть постов наблюдения за атмосферным воздухом. Это делается для обеспечения максимальной прозрачности и достоверности данных. Автоматические посты в Самаре осуществляют отбор проб каждые 20 минут — это в 25 раз чаще, чем во многих других регионах. Чем выше частота измерений, тем больше фиксируется фактов, в том числе кратковременных. Однако это не свидетельствует о системном ухудшении экологической ситуации», — сообщают в минприроды Самарской области.

В ведомстве также обращают внимание, что ни один из населенных пунктов Самарской области не входит в перечень городов с наиболее высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Экологическая ситуация в регионе признается стабильной, несмотря на развитую промышленность.

Руфия Кутляева