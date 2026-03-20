Набиуллина заявила о более сдержанных инвестиционных планах компаний

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что инвестиционные планы компаний на текущий год стали более сдержанными. Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2025 года немного снизился, но остался около рекордных значений, отметила госпожа Набиуллина. Показатель составил 42,5 трлн руб., что почти на четверть выше уровня 2021 года в реальном выражении.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Оценка прозвучала по итогам заседания совета директоров ЦБ. Наибольшая динамика сохраняется в обрабатывающей промышленности и секторе услуг, чему способствуют господдержка и импортозамещение, сказала глава ЦБ.

По словам госпожи Набиуллиной, число компаний, намеренных нарастить инвестиции и производственные мощности, превышает количество тех, кто планирует их сократить. «По нашим оценкам, производственные возможности экономики продолжают расширяться, и при наблюдаемой сдержанной динамике спроса он придет в соответствие с предложением товаров и услуг в ближайшие месяцы»,— отметила она.