Прикамье вошло в топ-15 регионов по перспективности трудоустройства

В первом квартале 2026 года Пермский край занял 15 место в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства. Об этом сообщают аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Как отмечается в исследовании, регион отличает комфортное соотношение доходов и расходов. Так, медианная зарплата в Прикамье составляет 72,5 тыс. руб. Это в четыре раза превышает прожиточный минимум, который составляет 17,4 тыс. руб. Уровень безработицы в Пермском крае — 1,7%. Подавляющее большинство трудоспособного населения ориентировано на работу внутри региона, возможность переезда в другой субъект рассматривают только 9,2% соискателей.

В первую тройку рейтинга вошли Республика Татарстан, Республика Башкортостан и Амурская область. Соседи Прикамья по рейтингу — Омская область (14 место) и Пензенская область (16 место).