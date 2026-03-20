«Петрол» требует от Александровского нефтеперерабатывающего завода вернуть нефть

В арбитражный суд Томской области обратились ООО «Петрол» и ООО «Торговая серверная компания» с иском к ООО «Александровский нефтеперерабатывающий завод». ООО «Петрол» по договору на переработку сырья требует от предприятия вернуть 943,8 тонны нефти, 894,5 тонны газойля (один из компонентов дизельного топлива) и 2,92 тыс. тонны мазута. «Торговая серверная компания» в свою очередь настаивает на возврате 2,85 тыс. тонны нефти и 289,3 тонны газойля, следует из картотеки арбитражных дел.

При неисполнении судебного акта истцы требуют взыскивать с ООО «Александровский нефтеперерабатывающий завод» в пользу каждого из них судебную неустойку (астрент) в размере 4 тыс. руб. за каждый день просрочки в течение первой недели со дня вступления решения в законную силу, после чего — в течение второй и последующих недель 6 тыс. руб. за каждый день просрочки (с двукратным увеличением каждые 14 дней) до дня фактического исполнения обязательства. Арбитражный суд Томской области оставил иск без движения до 6 апреля.

ООО «Александровский нефтеперерабатывающий завод» создано в 2003 году, зарегистрировано в Томске. В середине 2000-х годов НПЗ принадлежал шведской West Siberian Resources, добывавшей нефть в Томской области, а также в Республике Коми и Волго-Уральском регионе. По данным Rusprofile, сегодня предприятие принадлежит Марии Гредасовой. В декабре 2025 года по решению арбитражного суда в отношении общества введена процедура наблюдения. Задолженность завода перед ФНС составляет 84,9 млн руб.

ООО «Петрол» основано в 2020 году в Тюмени и специализируется на производстве нефтепродуктов. ООО «Торговая серверная компания» зарегистрировано в Томске в 2018 году и специализируется на оптовой торговле нефтью.

