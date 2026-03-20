Мадагаскарских министров проверят на детекторе лжи в рамках борьбы с коррупцией

Президент Мадагаскара Михаэль Рандрианирина издал указ, согласно которому все претенденты на посты министров должны пройти проверку на детекторе лжи. По мнению президента, такая мера позволит искоренить коррупцию в стране. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: Thomas Padilla / AP Михаэль Рандрианирина

Фото: Thomas Padilla / AP

9 марта Михаэль Рандрианирина неожиданно отправил в отставку премьер-министра и весь кабинет и назначил новым премьером главу ведомства по борьбе с коррупцией Мамитиану Раджаонарисона. Сейчас идет отбор кандидатов для занятия министерских постов. Но, как заявил президент Рандрианирина, он и премьер-министр будут рассматривать только тех претендентов, которые пройдут проверку на полиграфе. «Мы решили использовать полиграф. С его помощью проверим людей на честность. Мы установим, кто коррумпирован, кто предаст идеалы борьбы молодежи, и тех, кто может нам помочь»,— заявил президент. Он также отметил, что они не ищут того, «кто чист на 100%, но хотя бы на 60%». Тогда, по его мнению, «Мадагаскар сможет наконец-то развиваться».

Михаэль Рандрианирина, бывший глава Корпуса кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT), пришел к власти в результате военного переворота на Мадагаскаре в октябре 2025 года и был назначен президентом переходного периода. Переворот произошел по итогам масштабных акций протеста мадагаскарской молодежи, начавшихся 25 сентября. Участники протестовали против отключений электроэнергии и воды, а затем выступили против коррупции, неэффективного управления страной.

Алена Миклашевская