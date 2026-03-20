На Дону продажи антидепрессантов выросли на 20,3%

В Ростовской области за период с января по февраль 2026 года было продано антидепрессантов на 94,2 млн рублей, что на 20,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это следует из данных, предоставленных «Ъ-Ростов» DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За первые два месяца года в регионе было продано 103,3 тыс. упаковок антидепрессантов (+11,3% к январю-февралю 2025 года). Наибольшую долю в структуре продаж лекарств составили препараты Триттико (13,1%), Велаксин (10,9%), Ципралекс (8,3%), Феварин (6,7%), а также Дулоксента (6,6%).

Наталья Шинкарева