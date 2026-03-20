В Татарстане с 1 по 30 апреля введут временные ограничения движения для грузового транспорта на 392 участках региональных дорог общей протяженностью 6,3 тыс. км. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане ограничат движение грузовиков на 392 участках дорог

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Ограничения распространяются на транспортные средства с нагрузкой на ось свыше 6 тонн и вводятся для сохранения дорожного покрытия в период неблагоприятных природных условий.

С 20 мая по 31 августа на дорогах с асфальтобетонным покрытием будет действовать дополнительное ограничение для тяжеловесного транспорта при температуре выше +32 градусов. В этот период движение будет запрещено с 10:00 до 22:00.

Анна Кайдалова