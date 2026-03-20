Суд в Тольятти вынес приговор по делу о ложном сообщении о готовящемся взрыве
Комсомольский районный суд Тольятти признал виновным гражданина по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей). Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.
Как установил суд, подсудимый в состоянии алкогольного опьянения позвонил в службу УФСБ России и сообщил, что он заминировал свой дом. При этом подсудимый заведомо знал, что информация не соответствует действительности. Подсудимый в судебном заседании вину признал в полном объеме.
Суд назначил гражданину наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу 17 марта.