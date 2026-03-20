МегаФон предложил абонентам оплачивать связь близких с мобильного счёта

Клиентам МегаФона будет проще заботиться о родных людях — теперь пополнение их баланса стало доступно с мобильного счёта в Личном кабинете. Средства можно перевести абоненту как МегаФона, так и другого оператора связи.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Согласно собственному опросу клиентов оператора, более половины из них регулярно оплачивают связь за своих близких (53%), ещё 29% делают это иногда. Большинство оплачивают связь детям (57%) и родителям (28%). При этом некоторые опрошенные признались, что забывают пополнять баланс родных — таких оказалось 62%.

Услуга «Плати за близких» уже доступна всем клиентам, подключить её можно без оплаты в Личном кабинете и добавить в список до пяти абонентов. Если это клиент другого оператора, то каждые 30 дней баланс его номера будет без комиссии пополняться на нужную сумму.

«Сегодня как никогда важно быть на связи, но некоторые контакты наших абонентов не всегда являются клиентами МегаФона. Мы больше не делим абонентов на “своих” и “чужих” — забота о близких и их балансе не должны заканчиваться внутри одного оператора. Даже если родные или друзья наших клиентов пользуются услугами другой компании, у них теперь будет возможность оплатить им мобильную связь со счёта МегаФона и продолжать общение», — поделился коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Если клиент пополняет счёт абонента МегаФона, это происходит по принципу «умного» платежа: как только на балансе близкого человека не останется денег для регулярных списаний, он будет оплачен на нужную сумму. Если баланс станет отрицательным — то с мобильного счёта владельца списка на него поступит 20 рублей на непредвиденные траты. При этом владелец счёта сможет также устанавливать лимит, выше которого с его баланса не спишутся средства.

ПАО «МегаФон»