В Оренбуржье выявили 60 нарушений в сфере охраны лесов от пожаров

С начала года на территории Оренбургской области выявили 60 нарушений закона в сфере охраны лесов от пожаров. Такие данные озвучили на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам соблюдения законодательства об охране окружающей среды и природопользования, которое провел заместитель прокурора Оренбуржья Игорь Крушинский, сообщает прокуратура региона.

Для устранения нарушений внесено свыше 20 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 11 лиц, объявлено 40 предостережений.

В этом году не было зарегистрировано природных пожаров. Участники совещания обсудили укомплектованность лесопожарных станций личным составом, актуальность нормативной базы и планов тушения пожаров.

