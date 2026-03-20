В Татарстане выявили нарушения качества кукурузы

В Татарстане специалисты испытательной лаборатории филиала ФГБУ «ЦОК АПК» выявили партии кормовой кукурузы, не соответствующие требованиям качества и безопасности. По результатам исследований 12 проб оказались с нарушениями, сообщила пресс-служба филиала.

Фото: Пресс-служба Татарстанского филиала ФГБУ «ЦОК АПК»

Как сообщили в учреждении, у зерен был плесневелый запах, а также в 1,5–2 раза превышен уровень сорной примеси. Кроме того, выявили отклонения по доле сухого вещества и содержание Т-2 токсина.

По оценке специалистов, нарушения могут быть связаны с несоблюдением условий хранения и транспортировки, а также неблагоприятными погодными условиями при уборке урожая.

С начала года лаборатория провела 884 исследования кукурузы, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем проверенного зерна составил 62,1 тыс. тонн.

Анна Кайдалова