Депутат гордумы Тольятти потребовал отремонтировать Московский проспект

Депутат городской думы Тольятти Натаниэль Папурин обратил внимание на ненадлежащее состояние Московского проспекта. Во время заседания парламента он призвал к капитальному ремонту наиболее проблемных участков магистрали.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам депутата, поступает много жалоб жителей на качество дорожного покрытия Московского проспекта на участке от Приморского бульвара до ул. Дзержинского. Глубина некоторых ям и выбоин достигает 20 см, что напрямую влияет на безопасность движения и комфорт жителей. Политик также обратил внимание надзорных органов на необходимость контроля за состоянием автодорог, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.

Депутат выразил надежду, что его мнение будет услышано.

Евгений Чернов