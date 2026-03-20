Депутат гордумы Тольятти потребовал отремонтировать Московский проспект
Депутат городской думы Тольятти Натаниэль Папурин обратил внимание на ненадлежащее состояние Московского проспекта. Во время заседания парламента он призвал к капитальному ремонту наиболее проблемных участков магистрали.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
По словам депутата, поступает много жалоб жителей на качество дорожного покрытия Московского проспекта на участке от Приморского бульвара до ул. Дзержинского. Глубина некоторых ям и выбоин достигает 20 см, что напрямую влияет на безопасность движения и комфорт жителей. Политик также обратил внимание надзорных органов на необходимость контроля за состоянием автодорог, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.
Депутат выразил надежду, что его мнение будет услышано.