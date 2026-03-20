В Самарской области суд обязал вернуть муниципалитету 14 тысяч га, размежеванных на 37 участков

Арбитражный суд Самарской области признал недействительными договоры аренды участков общей площадью 14 тыс. га и обязал вернуть земли муниципалитету. Об этом сообщает прокуратура региона.

Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ

Как уточняют в надзорном ведомстве, в 2013 году комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Красноярского района предоставил в аренду коммерческой организации участок сельскохозяйственного назначения площадью свыше 14 тыс. га на три года.

Арендатор размежевал землю на 37 вновь образованных участков и заключил новые договоры аренды на 20 лет. Этим он нарушил конкурсные процедуры.

Руфия Кутляева