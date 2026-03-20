В Перми снесут незаконно установленный автосервис

В Кировском районе Перми по ул. Буксирной, 6, будет организован принудительный демонтаж самовольно установленного НТО — автосервиса. Соответствующее распоряжение было подписано главой района Михаилом Борисовым. Мероприятия по сносу павильона назначены на 24 марта. Согласно 2ГИС, по указанному адресу располагается автоцентр, включающий в себя автомойку и сервис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2ГИС Фото: 2ГИС

Активная борьба властей с незаконными торговыми объектами (НТО) на территории краевой столицы началась еще в 2023 году. Городские власти требуют демонтировать торговые объекты на частных земельных участках.