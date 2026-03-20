В Оренбургской области при лобовом столкновении автомобилей погибли двое
В Матвеевском районе Оренбуржья произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате ДТП два человека погибли, один пострадал, сообщает полиция региона.
По информации ведомства, водитель «Форда» 1986 года рождения двигался в сторону Оренбурга, выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автомобилем «Хендай Салярис» под управлением водителя 1982 года рождения.
В результате столкновения водитель автомобиля «Хендай Салярис» погибла на месте. Пассажир этого же автомобиля 1946 года рождения скончалась в медучреждении, еще один пассажир 2009 года рождения доставлен в лечебное учреждение с различными травмами.
Возбуждено уголовное дело в отношении водителя «Форда» по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).