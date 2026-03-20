СК завел дело после столкновения двух автобусов в Ижевске, есть пострадавшие
Два маршрутных автобуса столкнулись на ул. Автозаводской в Ижевске утром 20 марта. Как сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции, два человека пострадало.
48-летний водитель автобуса «Луидор» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди автобус «Зонг Тонг» под управлением 63-летнего шофера.
В результате ДТП травмы получили две женщины, находившиеся в салоне «Луидора». Пострадавшим 50 и 46 лет, им оказана медицинская помощь.
Выясняются обстоятельства происшествия. СУ СКР по Удмуртии завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).