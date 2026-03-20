Павловчанка перевела мошенникам 6,3 млн рублей под предлогом инвестиций

Полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению жительницы Павлова, которая перевела мошенникам 6,3 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Потерпевшую в одном из мессенджеров убедили установить приложение для обучения инвестициям в криптовалюты. В виртуальном кабинете приложения отображался якобы доход от вложений, отметили в полиции. По совету неизвестного павловчанка оформила кредит на 2 млн руб. под залог квартиры и заняла 1,2 млн руб. у знакомых для покупки виртуальной «монеты».

Вскоре у потерпевшей начались проблемы с транзакциями, мошенники стали убеждать ее продать машину. Однако она перевела аферистам 3 млн руб. собственных накоплений. Полиция ищет подозреваемых.

Владимир Зубарев