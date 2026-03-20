В Удмуртии сохраняется «апрельская» температура воздуха

В предстоящие выходные температура воздуха в Удмуртии ночью составит -2..-7°С, днем +5..+10°С, сообщает региональный Гидрометцентр.

С начала следующей недели в регион начнет поступать более теплый воздух с юга, что приведет к повышению температурного фона: ночью ожидается 0..-5°С, днем +8..+13°С.

21 марта в некоторых районах возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. С воскресенья погода станет безосадочной. По предварительному прогнозу, в середине следующей недели температурный фон существенно не изменится.

Анастасия Лопатина