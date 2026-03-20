В Самарской области в поселке, где взорвался газ, сгорели три дома

Пожары произошли в трех частных домах в Красноярском районе Самарской области, где ранее взрыв газа уничтожил жилую постройку. Сообщение о происшествиях в поселке городского типа Волжский на улице Подсухина, 43, 43а, и в Заводском переулке, 7, поступили на пульт оперативных служб в пятницу, 20 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В результате пожара в домах на улице Подсухина погибли мужчина 1966 и женщина 1942 года рождения. Огонь локализовали в 13:43 (MSK+1) на площади 350 кв. м.

На пожаре в Заводском переулке, 7, погибших и пострадавших нет. Пламя локализовано на площади 150 кв. м. Устанавливаются причины возгораний.

Георгий Портнов