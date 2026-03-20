В Оренбуржье ввели 202 тысячи квадратных метров жилья, строится 285 домов

В январе и феврале на территории Оренбургской области ввели в эксплуатацию 202,1 тыс. кв. м жилой площади. Об этом сообщает правительство региона.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В секторе многоквартирного жилья сдано 56,6 тыс. кв. м, что составляет почти 230% к уровню прошлого года. В частном домостроении ввели в эксплуатацию 145,5 тыс. кв. м — 81% к уровню января — февраля прошлого года.

В Оренбуржье действует 335 разрешений на строительство более 1,5 млн кв. м многоквартирного жилья. Это на 44% больше показателя за прошлый год. На этапе возведения находится 285 домов общей площадью 1,1 млн кв. м.

Руфия Кутляева