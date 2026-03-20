Суд отказался снижать исполнительский сбор для «Крыльев Советов»

Арбитражный суд Москвы отказал самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» в снижении суммы исполнительского сбора, который был назначен по делу о взыскании долга перед ООО «РТ-капитал». Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Ранее «Крылья Советов» проиграли ООО «РТ-Капитал» суд по делу о долге в размере 1,1 млрд рублей, который клуб не возвращал больше десяти лет. Клуб не спешил исполнять судебное решение, поэтому ему был назначен исполнительский сбор, размер которого превысил 60 млн рублей.

После этого «Крылья Советов» попытались оспорить сумму.

В феврале футбольный клуб объявил о том, что полностью расплатился по долгам перед компанией. Но в марте ООО «РТ-Капитал» потребовало от «Крыльев Советов» еще 145,7 млн рублей.

