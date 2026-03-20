Известного ульяновского бизнесмена приговорили за незаконную банковскую деятельность

В пятницу Ленинский районный суд огласил приговор известному ульяновскому предпринимателю, основателю сети магазинов «Погода в доме» Нурали Латыпову, признанному виновным в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ, от 12 до 20 лет лишения свободы), незаконной банковской деятельности в составе организованного преступного сообщества (ОПС) в особо крупном размере (п. «а» и п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ, до семи лет лишения свободы), а также в неправомерном обороте денежных средств, совершенном организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Об этом в пятницу сообщила прокуратура Ульяновской области.

Одновременно был оглашен приговор еще 13 подсудимым, признанным виновными в участии в ОПС, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте денежных средств.

Как звучало в обвинительном заключении, 40-летний основатель сети «Погода в доме» (торговля бытовой техникой и бытовым газовым оборудованием) Нурали Латыпов «создал преступное сообщество, члены которого занимались проведением банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, а также осуществляли неправомерный оборот средств платежей с целью обналичивания денежных средств клиентам за вознаграждение». Сумма полученного дохода составила 23,8 млн руб.

Сеть розничных магазинов «Погода в доме» помимо Ульяновской области работала на территориях Самарской и Ростовской областей, в Татарстане, Мордовии, в Краснодарском и Алтайском краях.

По версии следствия, обвиняемый бизнесмен разработал преступную схему, по которой он осуществлял продажи преимущественно за наличный расчет, а полученные наличные затем передавал клиентам, заинтересованным в незаконном обналичивании средств, установив за услугу комиссию в размере от 4% до 8%. Кроме того, используя банковские счета фиктивных индивидуальных предпринимателей и электронные средства платежей, он стал самостоятельно осуществлять деятельность в качестве кредитного учреждения, не имея на то прав. Обвинение также отмечало, что для обеспечения конспирации и безопасности при инкассации наличных Нурали Латыпов привлек сотрудника полиции, а для осуществления незаконных финансовых операций еще 12 человек, в том числе родственников и знакомых.

Свою вину в создании ОПС Нурали Латыпов отрицал. Вину в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте денежных средств признал частично, не в полном объеме. В последнем слове заявил, что «пока был в СИЗО, все осознал, переосмыслил ценности жизни», просил «назначить минимальное наказание, которое не будет связано с лишением свободы — по обналу».

Обвинение настаивало на наказании в виде 16 лет лишения свободы. Суд согласился с позицией обвинения и приговорил Нурали Латыпова к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 1 млн руб. Еще 11 членов ОПС приговорены в зависимости от степени участия к лишению свободы на сроки от четырех с половиной до восьми лет со штрафами от 350 тыс. руб. до 900 тыс. руб. Двое членов ОПС приговорены к трем годам лишения свободы условно.

Адвокат бизнесмена Евгения Гобенко в беседе с «Ъ-Волга» заявила, что приговор «однозначно будет обжалован в апелляционной инстанции». По ее словам, «вина в создании ОПС не доказана, она и не может быть доказана, потому что его не было». «А по остальным статьям мы не согласны с объемом, за который его осудили. Кроме того, ряд доказательств был следствием с нарушением закона»,— добавила адвокат.

Представитель гособвинения Гузель Шамсутдинова сказала, что решение о возможности направления апелляционного представления будет принято после изучения полного текста приговора.

Сергей Титов, Ульяновск