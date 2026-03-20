В Самаре компания, занимающаяся отловом животных, заявила о давлении со стороны заказчика

В Самаре глава ООО «Добрые люди», занимающегося гуманным отловом безнадзорных собак, и реабилитационного центра для бездомных животных «ФлагманВет» Инна Тарасенко заявила о давлении со стороны заказчика в лице городской администрации и критическом положении центра, в котором содержатся 800 животных.

Как сообщается на странице «ФлагманВет» во «ВКонтакте», реабилитационный центр и компания «Добрые люди» «искусственно отрезаны» от любых источников финансирования. Более того, по словам Инны Тарасенко, сотрудниц ведомств, контролирующих деятельность подрядчика, «принуждали давать показания» против подрядчика.

«Все мои попытки разрешить сложившуюся ситуацию посредством диалога ни к чему не привели. Соответствующие письма направлены в ДГХиЭ, администрацию города Самара, губернатору Самарской области 13.03.2026 года. Никакой реакции на сегодняшний день не поступило. Мое обращение, относительно происходящего, отправлено в личную приемную Александра Ивановича Бастрыкина с просьбой взять дело на личный контроль»,— сообщила глава ООО «Добрые люди».

Инна Тарасенко отметила, что у городских властей нет желания устранять неразбериху в сфере контроля за численностью бездомных животных:

«Все, кто хоть как-то коснулся процесса работы по программе ОСВВ, знает, что удовлетворить одновременно интересы зоозащитников и граждан, которые хотят защитить себя от бездомных собак — невыполнимая задача. Более того у подрядчика есть еще одно заинтересованное лицо — заказчик в лице администрации города Самара, а именно ДГХиЭ. К сожалению, никто так и не взял на себя ответственность стать третейским судьей в разрешении споров, относительно судьбы бездомных животных. Из-за этого рандомно одобрялись жалобы , как представителей волонтерского движения, так и жителей города, которые требовали убрать собак с тех или иных адресов. Эта ситуация поставила в тупик работу подрядчика с надзорными и правоохранительным органами. По одним жалобам мы были обязаны изымать собак, по другим — вернуть ровно тех же собак обратно»,— написала Инна Тарасенко.

Как сообщили «Ъ-Волга» в администрации города, контракт на отлов бездомных животных у городских властей заключен с ООО «Добрые люди». Срок действия контракта — 30 апреля 2026 года. «В настоящее время проводится подготовка конкурсной документации для заключения контракта на следующий период»,— отметили в мэрии.

Сабрина Самедова