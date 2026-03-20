В Астрахани завели дело о мошенничестве с выплатами военным и похищении женщины

В Астрахани УФСБ совместно с полицией и Росгвардией задержали участников преступной группы, которые похитили выплаты участников СВО (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

В 2025 году фигуранты целенаправленно искали граждан, планировавших заключить контракт о прохождении военной службы. Они обманным путем получили доступ к банковским картам бойцов и заполучили единовременные выплаты и компенсации на общую сумму 6 млн руб.

Следствие также установило, что группа причастна к похищению астраханки (пп. «а, в, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Они насильно удерживали жительницу в одном из районов Астрахани.

Двух фигурантов суд отправил в СИЗО. Следователи провели обыски, очные ставки и допросы. Назначен комплекс судебных экспертиз. Сейчас продолжают устанавливать всех соучастников и собирать доказательственную базу.

Нина Шевченко