Песков: Россия надеется на скорое продолжение переговоров по Украине

Пока нет ясности о возможном месте проведения переговоров России, Украины и США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва ожидает возобновления трехсторонних контактов в ближайшее время.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Эта пауза временная. Мы надеемся, что она временная. Я имею в виду продолжение трехстороннего формата. Мы надеемся на то, что в ближайшей перспективе мы сможем продолжить эти переговоры»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Дмитрий Песков уточнил, что Россия не будет участвовать в предстоящих 21 марта переговорах США и Украины. Прежде переговоры в таком формате анонсировал украинский президент Владимир Зеленский.

В 2026 году Россия, Украина и США провели три раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби и Женеве. Последняя встреча состоялась 17-18 февраля. Следующий раунд должен был пройти в марте в ОАЭ, но из-за войны на Ближнем Востоке он не состоялся. Владимир Зеленский говорил, что в нынешних условиях США готовы проводить переговоры только на своей территории, но российская сторона, по его словам, такой вариант отвергла. Кремль эту информацию не комментировал.

