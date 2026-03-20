В Самарской области взрыв газа разрушил дом

Взрыв газа произошел в Красноярском районе Самарской области утром в пятницу, 20 марта. Сообщение о происшествии в поселке городского типа Волжский на улице Подсухина, 18, поступило на пульт оперативных служб в 11:04 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«Погибших и пострадавших нет. Площадь разрушения составила 150 кв.м»,— говорится в сообщении.

Последствия происшествия ликвидировали 20 человек и семь единиц техники. Причина взрыва устанавливается.

Георгий Портнов