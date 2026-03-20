«Самым первым мемориальным музеем здесь стал дом Бориса Пастернака»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Красильников / РИА Новости Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Открою небольшую семейную тайну — поселок писателей «Переделкино» мне нечужой. Между прочим, территориально он принадлежит соседнему ДСК «Мичуринец». Именно здесь и расположено большинство так называемых переделкинских домов-музеев, о чем я сегодня и хочу поговорить.

И как раз тут, в «Мичуринце» на улице Довженко жил на литфондовской даче дедушка моей супруги, летчик-испытатель Марк Галлай, инструктор первой шестерки космонавтов, ставший писателем. Его перу принадлежат такие классические историко-художественные повести, как «С человеком на борту» (про подготовку полета Гагарина) или «Первый бой мы выиграли» (про первый сбитый как раз им самим немецкий самолет над Москвой).

Напротив, наискосок на той же Довженко жил Булат Окуджава. Уже спустя год после смерти писателя и барда, в 1998-м здесь на общественных началах открыли его мемориальный музей. Инициаторами выступили Дмитрий Лихачев, Белла Ахмадулина, которая жила на той же улице с мужем Борисом Мессерером. Сын Бориса Асафовича Саша с женой Аней (они художники и наши друзья) с многочисленным семейством до сих пор живут на улице Энгельса, где открыли галерею «Сад».

А через несколько домов от нас, на углу улиц Маркса и Лермонтова в 2016-м Зураб Церетели открыл Музей-мастерскую. Территория усадьбы, принадлежавшей Нади Леже, жене знаменитого художника-коммуниста Фернана Леже, переполнена скульптурами Церетели. В пандемию COVID-19, помню, частенько заходил туда, а Зураб Константинович уютно грелся на крылечке на солнышке. Рад, что успел незадолго до ухода этого человека-глыбы отвезти на творческую встречу с ним своих студентов-сценографов из ГИТИСа. Непременный стол с изобилием яств, но главное — по моей просьбе Зураб Константинович устраивал открытый урок живописи, когда буквально на глазах под кистью 90-летнего живописца оживает огромный кувшин или цветок.

А самым первым мемориальным музеем здесь стал дом Бориса Пастернака, где он жил с 1939-го по 1960-й, на окраине поселка Переделкино, на улице Погодина. С 1990-го это филиал Государственного Литературного музея.

Дмитрий Буткевич