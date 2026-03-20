обновлено 13:39

Собственник аэростата оштрафован после несанкционированных парашютных прыжков

В Прикамье к административной ответственности привлечен владелец воздушного шара, с купола которого осуществлялись экстремальные прыжки с парашютом. Факт нарушения законодательства был выявлен Пермской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга СМИ, где была размещена информация, что двое парашютистов совершили прыжки с купола шара. В ходе проверки было установлено, что полеты аэростатов осуществлялись без необходимой документации и без разрешения уполномоченных органов.

По данным надзорного органа, в результате владелец был привлечен к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства и управление воздушным судном, на котором отсутствует судовая и полетная документация. Ему назначено наказание в виде штрафа 33 тыс. руб.