Сами по себе блокировки отдельных сервисов, на первый взгляд, кажутся не такими уж значительными — и не с таким справлялись. Но нюанс в том, что бизнесу нужно как-то связываться с клиентами. Диджитализация экономики увела всех в интернет. Телереклама, по оценкам участников рынка, остается эффективной на отдельных каналах. Поисковая выдача и баннеры монополизируются, инструменты дорожают. Развитие же собственных каналов коммуникации в соцсетях многих выручало. Но пользователи все меньше понимают, на каких площадках целесообразно и безопасно находиться, поэтому пробуют разные. Компании за этими экспериментами внимательно следят.

На фоне нестабильной работы Telegram россияне снова начали пользоваться электронной почтой. С 1 по 14 марта 2026 года количество отправленных писем выросло на 36% в годовом выражении, пишут «Ведомости». Всего за эти две недели пользователи переслали более 625 млн сообщений. Статистику привели платформы Unisender и «Рег.решения». Еще важная деталь — увеличилась и открываемость писем. Если в ящик приходится заходить чаще, то и письма там начинаешь разбирать по привычке. Логичным следствием стал бы рост популярности и подорожание рассылок. Но как будет развиваться ситуация, предсказать сложно. К тому же на цифры мог повлиять возросший интерес к децентрализованным мессенджерам, которые используют почтовый протокол.

Тем временем аудитория проводит эксперименты: как чат используются заметки в iPhone или общие альбомы в галерее, где можно под снимком оставлять комментарии. Даже доска объявлений стала мессенджером: чтобы договориться о планах на вечер, люди списываются там в личных сообщениях. Сервис в «белом списке», так что сообщение об ужине должно дойти вовремя.

Яна Лубнина