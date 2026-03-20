Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Robert F. Bukaty / AP Фото: Robert F. Bukaty / AP

Ученые впервые прочитали мысли и превратили их в видео. Правда, речь о сознании грызунов. Короткометражные фильмы, основанные на мозговой активности, показали, что видели лабораторные мыши. Во время эксперимента испытуемым показывали десятисекундные ролики с людьми, занимающимися спортом, а инфракрасный лазер фиксировал активность нейронов в зрительной коре грызунов.

Ученые загрузили в нейросеть пустое видео и попросили алгоритм менять картинку, пока предсказанная им активность мозга не совпадет с реальными замерами. В результате получились зернистые, пиксельные, но вполне узнаваемые клипы о том, что только что смотрели мыши. Пока качество реконструкции ограничено возможностями зрения животного — оно хуже человеческого в разы. Но авторы исследования утверждают, что технологию можно улучшить и добиться воспроизведения не просто узкого экрана, а полной картины мира, который воспринимают звери, но поведать не могут.

Однако параллели с применением такой технологии на людях пока вызывают осторожную тревогу. На первый план, как всегда, выходят этические вопросы защиты нейроданных и приватности мыслей. Вряд ли мы готовы показать всему миру тот фильм, что идет в нашей голове.

Анна Кулецкая