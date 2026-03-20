Саратовский «Автодор» уступил ЦСКА со счетом 105:67

Саратовский «Автодор» проиграл накануне москвичам из ЦСКА в матче чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. Домашняя встреча завершилась со счетом 105:67 в пользу гостей из столицы, сообщает РИА Новости Спорт.

Саратовский "Автодор" с разгромом проиграл московскому "ЦСКА"

Фото: vk.com / bcavtodor

Игрок «Автодора» Григорий Мотовилов добавил в свой актив 15 баллов, Даниил Коско сделал дабл-дабл (11 очков + 10 подборов). Самым результативным игроком матча назван Самсон Руженцев (ЦСКА), набравший 17 очков. Лука Митрович (ЦСКА) также оформил дабл-дабл (10 очков + 10 подборов).

Главный тренер «Автодора» Стипе Кулиш отметил, что из-за травмы Малика Ньюмэна и перебора фолов команда сильно просела в атлетизме и энергии. «Думаю, в атаке мы смотрелись хорошо — оставались в системе, получали открытые броски. К сожалению, многие из них мы не реализовали. До конца игры мы не прекращали бороться, но сохранять темп против такой команды, как ЦСКА, оказалось крайне сложно», — подвел итоги встречи господин Кулиш.

Сейчас «Автодор» занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице после 6 побед и 27 поражений. 25 марта клуб сыграет дома со столичным «МБА-МАИ».

Марина Окорокова