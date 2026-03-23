Спрос на офисы в Екатеринбурге снизился почти в 7 раз в последние четыре года

Баланс поглощения коммерческой недвижимости (разница между занимаемыми и высвобождаемыми площадями) в Екатеринбурге снизился со 155 тыс. кв. м в 2019-2021 году до 23 тыс. кв. м в 2022-2025 году. Об этом заявил заместитель директора компании «ХОД Консалтинг» Константин Октаев.

По словам господина Октаева, тренд переломился в начале 2022 года, баланс поглощения достиг отрицательного значения в -25 тыс. кв. м. «Затем он был компенсирован начавшимся процессом реструктуризации экономики и повышением степени локализации бизнеса. Однако уже к 2024 году в силу вступили более долгосрочные факторы, которые привели к той паузе, о которой мы сегодня говорим»,— сказал глава компании.

За период с 2015 года доля компаний бытовых услуг в коммерческой недвижимости выросла в три раза. «В целом мы наблюдаем процесс упрощения рынка: вместо информационных и финансовых компаний в бизнес-центрах все чаще появляются студии, салоны красоты, массажные кабинеты»,— уточнил он.

Господин Октаев отметил тренд на отсутствие роста арендных ставок, при этом рост цен предложения коммерческих площадей на рынке. Это связано, по его словам, с ростом расходов на содержание таких площадей у владельца: расходы на клининг, уборку, обслуживание инженерного оборудования, материалы.

Ранее девелоперы отмечали, что за пять лет стоимость коммерческой недвижимости в Екатеринбурге выросла в 2,4 раза, арендные ставки показали рост на 50-60%.

Анна Капустина