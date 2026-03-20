Посол Израиля прибыл в МИД РФ после удара израильских ВВС по съемочной группе RT

Посол Израиля в Москве Одед Йосеф прибыл в Министерство иностранных дел России, передает «РИА Новости». Ведомство вызвало дипломата 19 марта из-за удара израильских военных по съемочной группе российского телеканала RT в Ливане.

Посол Израиля в Москве Одед Йосеф

Одед Йозеф отказался общаться с прессой, передают «Известия». По данным газеты, посол пробыл в здании министерства примерно 45 минут.

Корреспондент RT Стив Суини и оператор Али Рида Сбейти и были ранены 19 марта из-за ракетной атаки Израиля на юге Ливана. Согласно заявлению МИД РФ, на одежде сотрудников телеканала в момент атаки были легкоразличимые надписи «пресса», в руках они держали только камеры и микрофоны. Сам удар пришелся на площадку, где не было никаких военных объектов, сообщили в министерстве. Там считают, что удар был нанесен целенаправленно и прицельно, «что также подтверждают попавшие в объектив оператора кадры детонации боеприпаса».