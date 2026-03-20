Проблемы с работой мобильного интернета в Москве и некоторых других российских городах не прошли незамеченными для иностранных СМИ. Обозреватели пытаются понять причины происходящего и задаются вопросами, как дальше будет развиваться ситуация.

Reuters (Лондон, Великобритания) Масштабное ужесточение: Россия усиливает контроль над интернетом Офисные работники мучаются с заблокированным интернетом. Водители такси изо всех сил пытаются сориентироваться в Москве без онлайн-навигации. Правительство периодически глушит интернет в различных регионах России, ограничивая работу мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) и отключая десятки виртуальных частных сетей, которые могут использоваться для обхода блокировок сайтов и приложений. В этом году российские меры по ограничению доступа в интернет сопровождались введением новых законов, обязывающих операторов мобильной связи отключать любого клиента по требованию ФСБ. Более широкая цель усиления полномочий в онлайн-сфере заключается в том, чтобы помочь укрепить внутренний контроль в контексте военного конфликта на Украине, заявили дипломаты на условиях анонимности.

EUobserver (Брюссель, Бельгия) Россия отключает мобильный интернет: гражданам советуют «ориентироваться по звездам» Представьте, что вы идете по улице и ваш мобильный телефон внезапно превращается в кирпич, и вам приходится полагаться на бумажную карту вместо навигации. Уже более недели жители крупнейших российских городов сталкиваются с масштабными перебоями в работе мобильного интернета, что затрудняет использование повседневных сервисов, таких как навигация, мобильные платежи и доступ к информации. Престижный Московский физико-технический институт рекомендовал пользователям вообще отключаться от услуг мобильных операторов и ориентироваться по Солнцу и звездам, например, используя созвездия Малая Медведица и Большая Медведица для определения местоположения Полярной звезды, которая всегда указывает на север.

Die Zeit (Гамбург, Германия) Москва теперь офлайн До недавнего времени москвичи не могли представить Москву без мобильного интернета. Они заказывали обед одним кликом в сервисе доставки, регистрировались на «Госуслугах» через приложение, смотрели фильмы на стриминговых сервисах в метро, платили телефоном, заказывали такси в приложении. И конечно, общались в мессенджерах с друзьями и семьей. Этот дивный новый мир закончился. В марте москвичи без предупреждения вернулись в доцифровую эпоху. Теперь столицу России настигло то, что стало реальностью для многих провинциальных городов еще в середине прошлого года: жизнь без мобильного интернета в полностью цифровизированной повседневности. В целом россияне весьма неплохи в импровизациях. Но как вернуться в доцифровой мир? Все это, естественно, невероятно раздражает. И поэтому появляется так много критики, особенно в среде онлайн-предпринимателей, служб доставки, водителей такси и продавцов, привыкших к безналичной оплате.

SRF (Цюрих, Швейцария) Москва отключается от сети Вот уже почти две недели мобильный интернет в Москве и многих других городах часто вообще не работает. В столице, где почти у всех есть смартфоны, многое останавливается. Таксисты сбиваются с пути, шлагбаумы на многоуровневых парковках не поднимаются. В Кремле заявляют, что все это — меры безопасности. Что касается длительности блокады, власти подают противоречивые сигналы. Но хаотичное введение этих мер в действие говорит о том, что эта новая модель цензуры все еще находится на этапе тестирования.

La Libre Belgique (Брюссель, Бельгия) В Москве население изолируют от глобального интернета: «возвращение в 1990-е» Мобильный интернет в российской столице блокируется с 6 марта. Население раздражается и иронизирует. «Вот мы и вернулись в 2000-е, на путь к светлому будущему!» — шутит Константин, житель Москвы. С ним соглашается Аня, полагая, что «весь мир движется вперед, а Россия застряла в 1990-х». В некоторые дни серьезно сбоит и домашний интернет. Это почти полное отключение, которое в течение нескольких недель в меньшей степени наблюдалось в других частях России, оправдывают необходимостью «обеспечить безопасность граждан», в то время как беспилотники почти ежедневно угрожают столице.

Подготовили Яна Рождественская, Екатерина Наумова, Евгений Хвостик