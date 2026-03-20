В Петербурге и Ленобласти выявили более 760 продаж ветпрепаратов без лицензии

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережения предпринимателям из Санкт-Петербурга и Ленинградской области после выявления более 760 фактов реализации ветеринарных препаратов без лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Нарушения были установлены на основании информации, поступившей от оператора системы «Честный знак». По данным управления, в Красногвардейском районе Петербурга индивидуальный предприниматель допустил 504 случая продажи лекарственных препаратов для ветеринарного применения без лицензии. Речь идет, в частности, о противопаразитных, противококцидийных и антибактериальных средствах.

Кроме того, в Ленобласти юрлицо из Всеволожского района, не имея лицензии на фармацевтическую деятельность в сфере обращения лекарств для ветеринарного применения, допустило 257 фактов продажи таких препаратов. Среди них были противовоспалительные, противосудорожные и антибактериальные средства.

