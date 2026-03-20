Суд оштрафовал жительницу Марий Эл за контрабанду лесоматериалов

Йошкар-Олинский городской суд Марий Эл назначил 54-летней местной жительнице штраф в размере 300 тыс. руб. за контрабанду лесоматериалов. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2023 году подсудимая при экспорте пиломатериалов предоставляла в таможенные органы недостоверные сведения о происхождении, транспортировке и качестве продукции. Таким образом она незаконно вывезла хвойные пиломатериалы объемом 35 куб. м стоимостью 670 тыс. руб.

Суд также постановил конфисковать сумму, равную стоимости вывезенной продукции.

Анна Кайдалова