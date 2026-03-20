Прикамского турагента будут судить за присвоение денег клиентов

В Пермском крае завершено предварительное расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении ранее судимого менеджера одной из туристических фирм Краснокамска. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Прикамью, сотрудница обвиняется в совершении серии мошенничеств и присвоении денежных средств.

По версии следствия, в период с осени 2023-го по август 2024 года фигурантка заключила договоры с 43 клиентами и получила от них предоплату за приобретение туристических путевок на российские и зарубежные курорты. Полученные от граждан денежные средства злоумышленница потратила по своему усмотрению. Приобретатели туров до последнего находились в неведении относительно истинного положения дел. Так, клиент, оплативший круиз по маршруту Пермь — Чебоксары — Пермь стоимостью свыше 57 тыс. руб., явился в пункт отправки в назначенный день и обнаружил, что его место в каюте теплохода занято. Другим потерпевшим — семейной паре, купившей путевку в Турцию за 240 тыс. руб., пришлось возвращаться домой из аэропорта, где они узнали об отсутствии обещанных им билетов.

Кроме того, имея доступ к персональным данным других пяти клиентов и копии их документов, обвиняемая оформила от их имени в различных финансовых учреждениях займы на общую сумму свыше 1,2 млн руб., которыми также распорядилась по своему усмотрению.

Потерпевшие, узнав из СМС, что неожиданно стали должниками, обратились в финансовые организации. В результате внутренней проверки банки сняли с них обязательства по выплате кредитов и обратились в полицию. Всего, по данным следствия, по уголовному делу потерпевшими признаны 48 граждан и три кредитные организации. Общий ущерб от преступных действий фигурантки составил около 5,4 млн руб.

В настоящее время материалы уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ, вместе с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

-

—