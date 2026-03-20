Цены автозапчастей обновились справочно

Как изменилась стоимость комплектующих для ремонта по ОСАГО

Стоимость запчастей для ремонта по ОСАГО выросла почти на 3%. В новых справочниках Российского союза автостраховщиков больше всего подорожали детали для BMW (+6%), следом идет Ford, прибавивший 5%.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Несмотря на то, что цены на запчасти, работы и материалы в справочниках актуализируют раз в три месяца, страховые все равно не будут возмещать автомобилистам полную стоимость ремонта, считает автоюрист Михаил Никитин:

«У нас компании выплачивают компенсации с учетом износа и с оглядкой на каталог РСА. Он, мягко говоря, не имеет ничего общего с реальными ценами на запчасти. Если даже рассматривать какое-то типичное ДТП, после которого требуется замена детали, то разница в цене ощутима. Допустим, дверь для Kia Sportage страховая оценила в 100 тыс. руб., выплатила 70 тыс. руб. с учетом износа по методике, утвержденной ЦБ. Независимая же экспертиза, которая как раз ориентировалась на среднерыночные цены по региону, насчитала 170 тыс. руб. Поэтому все равно автовладельцу придется довзыскивать эту сумму с виновника ДТП.

При этом, например, страховое возмещение по европротоколу в 100 тыс. руб. в нынешних реалиях затруднено, так как приложения работают сомнительно. С учетом принудительного отключения интернета, наверное, безопаснее и надежнее оформлять ДТП с привлечением сотрудников полиции, инспекторов ГИБДД».

Как рассказали “Ъ FM” в страховой компании «Согласие», рост цен на запчасти пока удается компенсировать за счет введенного ранее тарифного коридора. Для ответственных водителей без ДТП полисы ОСАГО почти не дорожают. При этом прайсы в автосервисах меняются быстрее и сотрудничать со страховыми компаниями сейчас готовы немногие, заметил глава Союза автосервисов Юрий Валько:

«Все плавно растет. Все товарные группы все-таки зависят от реальной инфляции. Скачок случился в 2024-м. Курс рубля не сильно изменился за последние два года, но сервисы стали закладывать расходы в связи с переходом на новые ставки НДС. Естественно, стоимость запчастей выросла, потому что компенсировать затраты необходимо. Налоги — это затратная часть. Понятно, что кто-то под этим видом повышает на 50-60%. Маржинальность бизнеса в этом году очень сильно пострадала, и где-то она идет в минус, причем в больший по сравнению с 2025-м».

Ранее Банк России предложил изменить правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. При расчете средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Ожидается, что выплата по ОСАГО вырастет на 9%. В декабре среднее возмещение по автогражданке составило почти 127 тыс. руб.

Юлия Савина

